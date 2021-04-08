"Просматриваем уже матчи Днепра-1, да и без этого видели их игры, знаем, как они действуют. Сильная, крепкая команда, видно, что добавили после первого круга, хотя и тогда было нелегко с ними. Тактически хорошо подкованы, строго играют в обороне, хорошо выбегают в контратаки. Хорошие центральные полузащитники, которые видят поле, могут отдать передачу за спину, впереди есть нападающие, которые хорошо выбегают, поэтому всегда нужно быть начеку.

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А какие у нас могут быть мысли? На каждую игру нужно выходить, как на последнюю. Конечно, в каждом матче мы думаем только о победе, в противном случае шансов обыграть соперника будет мало. Поэтому тренер нас настраивает только на победу в каждой игре. Любая потеря очков нивелирует все наши предыдущие успехи.

Днепр-1 в трех последних матчах пропустил лишь один мяч – значит, они строго играют в обороне, с большой концентрацией, выполняя установку тренера. Также у них есть своя тактика, от которой они отталкиваются, и правильно перестраиваются по ходу игры. Повторюсь, мы разбираем Днепр-1 на теоретических занятиях, и тренерский штаб подробно нам объясняет, как нужно действовать, чтобы сыграть на слабых качествах соперника", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Добавим, что матч Динамо – СК Днепр-1 состоится 10 апреля, начало в 17:00. Обе команды идут без поражений во второй части УПЛ.

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