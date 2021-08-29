"Если скажу, что мы ожидали столь результативного матча, то, наверное, слукавлю. Но настраивались очень серьезно и ожидали хорошей игры. В прошлом чемпионате у нас были сложные матчи с Колосом, поэтому до сегодняшнего противостояния серьезно готовились в психологическом плане. Сыграли в свою игру, которую готовили – и это вылилось в хороший результат.

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Мы обсуждали на скамейке запасных, что если забьем быстрый мяч, то после него пойдут еще голы. Так и получилось. В прошлых матчах результативность у нас хромала, но в последних двух поединках мы забили 11 голов – и это очень здорово. Нужно не останавливаться и двигаться дальше.

Важное значение имело и возвращения Луческу. Все видят его влияние на команду, он добавляет нам психологии победителей, требует только побед. Мы в это верим и у нас это получается. Кроме того, Мистер объясняет и показывает, что нам нужно делать, мы воплощаем это в игру и получаем результат.

У Мистера есть такое правило – никогда не останавливаться и выполнять его требования. Когда преимущество уже достигнуто и мы немного останавливаемся, теряем свои позиции, то Мистер очень расстраивается. Поэтому необходимо выполнять установку тренера с первой до последней минуты, строго играть и в обороне, и в атаке всей командой", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне в матче 6-го тура разгромили Колос со счетом 7:0 и с 16-ю очками продолжают возглавлять турнирную таблицу УПЛ.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва