"Мое мнение, что в матчах с Десной (0:0) и Колосом (2: 2) мы могли выжать максимум. Реализация нас подвела, вот мы и не сумели набрать по три очка в этих встречах.

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Но как бы там ни было, я с большим уважением отношусь к обеим командам. Ведь всего три-четыре года назад черниговцы и ковалевцы играли в низших лигах, а теперь стараются и ведут борьбу за призовые места. И сейчас с ними очень сложно играть", – рассказал Караваев в интервью ua-football.

Напомним, Динамо пошло на зимнюю паузу лидером УПЛ, опережая Шахтер на одно очко.

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