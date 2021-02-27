Бэби-бум в киевском Динамо продолжается – после Артема Беседина счастье постучало в двери Александра Караваева. Полузащитник "бело-синих" накануне второй раз стал отцом – у футболиста родился сын. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила жена футболиста Инна.

Беседин во второй раз стал отцом – форвард Динамо похвастался фото новорожденной дочери

Она поспешила похвастаться тем, как Александр встречал ее с новорожденным дома – в честь такого события муж буквально "завалил" любимую воздушными шариками и букетами цветов. Судя по надписям на шариках мальчика назвали Кирилл.

Напомним, у Караваева уже есть 5-летняя дочь Ариана от первого брака. С Инной, которая также воспитывает 8-летнюю дочь, футболист женился в августе 2020 года.

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