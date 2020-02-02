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Караваев: Все думают, что если ты футболист, то пьешь до изнеможения и судорог

15:56 60 Читати українською
Караваев: Все думают, что если ты футболист, то пьешь до изнеможения и судорог
Александр Караваев / Фото из открытых источников

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал о своем отношении к клубным посиделкам.

"Поддерживаю ли я идею собраться командой чтобы "вмазать"? А почему нет? В выходной день. Есть ребята, которые ни разу в жизни не употребляли алкоголь: Зинченко, Андриевский. Это показатель – если ты не пьешь, то не пьешь никогда.

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А некоторые футболисты говорят, что не пьют, но каждый выпивал бокал пива или вина на каком-то празднике или в отпуске. Почему нет? Все команды так собираются. Просто все думают, что если ты футболист, то пьешь до изнеможения и судорог. Нет такого, все же умные ребята.

Есть ли в Динамо человек, который может всех собрать и сказать, мол, давайте выпьем и поговорим? Есть. Буяльский, бывает, предлагает. Сидорчук. Предлагают ребята, которые давно в команде", – сказал Караваев в свежем выпуске программы Трендец.

Напомним, в текущем сезоне Караваев сыграл 20 матчей за Динамо во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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