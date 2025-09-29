Александр Караваев вошел в историю Динамо. В матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3) капитан киевлян отметился двумя забитыми мячами.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, этот дубль стал юбилейным, 100-м, для столичного клуба на выезде в рамках чемпионата Украины.

Таким образом, Динамо стало первым клубом в истории УПЛ, игроки которого достигли такой отметки по количеству гостевых дублей. Больше всего гостевых дублей в составе Динамо имеют Андрей Ярмоленко – 11, а также Андрей Шевченко – 7. Также в списке есть Максим Шацких, Сергей Ребров и Виктор Леоненко. Первый гостевой дубль на счету Олега Саленко в 1992 году.

