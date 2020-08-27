"Почти год не виделись. Последний матч был еще в прошлом году, когда с сербами сыграли 2:2. А потом начался карантин, и сбор в марте отменили. Конечно, все соскучились и с большим удовольствием собрались.

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Хорошо, когда есть такой большой подбор кадров и конкуренция. На каждую позицию по два-три человека. Это добавляет мотивации и помогает прогресса в будущем. Я считаю это положительным для команды.

Не сыграли на Евро, а уже Лига наций? Мы понимаем ситуацию. Будем готовиться к Евро на следующий год. И конечно, официальные матчи Лиги наций это гораздо лучше, чем товарищеские. И соперники у нас совсем другие. Будет интересно, мы ждем этого с нетерпением", – цитирует Карваева официальный сайт УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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