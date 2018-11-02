Караваев: В матче Шахтер – Динамо открытой игры не будет

Защитник Зари и сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча Шахтер – Динамо в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

"В Динамо я бы отметил сильные фланги и классный переход из обороны в атаку. У Шахтера также хочу выделить атакующую линию и центральную ось, за счет чего они быстро меняют направление атак. И порой эти действия очень непредсказуемы. А вообще в такой игре крайне важны будут согласованные коллективные действия.

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Открытой игры не будет. Динамовцы понимают, что Шахтер может быстро наказать за обнаженные тылы. В свою очередь горнякам и не особо-то нужно бежать в атаку сломя голову.

Думаю, киевляне будут прессинговать оппонента на чужой половине поля, чтобы не подпускать близко к своим воротам, а дончане постараются избегать этих ловушек и атаковать так, как они хотят", – цитирует Караваева Zbirna.com.

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