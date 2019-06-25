Караваев в Динамо должен создать конкуренцию сразу на двух позициях, – журналист

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, для чего Динамо приглашает Александра Караваева.

"Переход Караваева в Динамо "на мази". Это решение игрока и его агента. И это решение не спонтанное. В Украине у Караваева два варианта – Динамо и Шахтер. Попытка играть в составе "горняков" уже была.

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Луческу посчитал, что Караваев недостаточно креативный для его футбола. Для стиля Динамо он подходит. Там Александр должен создать конкуренцию сразу на двух позициях. Это реальная альтернатива Кендзере плюс он может сыграть на позиции Цыганкова в случае каких-то изменений", – сказал Спиваковский.

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