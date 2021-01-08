"Закономерен ли результат Динамо в Лиге чемпионов? В данный период считаю, что да. Хотя были матчи, где мы могли и зацепиться за очки против грандов. Например, в выездной встрече с Барселоной, в котором при неплохой игре уступили с минимальным счетом 1:2.

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Фортуна не всегда была благосклонна к Динамо? Чтобы фортуна была на нашей стороне, нам нужно становиться сильнее. Вот будем усердно работать и прогрессировать – и все будет отлично.

Выступления против звезд уровня Месси и Роналду? В первую очередь я думал о том, какой замечательный шанс выпал – сыграть с лучшими игроками. А много друзей сами понимают и знают, что получить автограф или футболку у звезд такого масштаба очень трудно", – поделился Караваев в интервью UA-Футбол.

В текущем сезоне Караваев провел 19 матчей в составе Динамо, записав в свой актив 1 ассист. Добавим, что киевляне заняли третье место в группе Лиги чемпионов с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем.

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