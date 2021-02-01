"Не буду лукавить, усталость присутствует. Но на сборах по-другому и не бывает. Сейчас идет большой объем физической работы. Хотя не могу сказать, что акцент на чем-то одном. Луческу уделяет внимание всем аспектам.

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На сколько процентов Динамо уже готово к возобновлению сезона, сложно сказать, но в плане физики все выдерживают игровое время. Думаю, еще есть резерв улучшить свои кондиции. Процентов на 70 мы уже готовы к сезону.

Соперника в Лиге Европы уже пора изучать? Пока этим не занимались. Пока только изучали свои сыгранные матчи, обращали внимание на положительные и отрицательные моменты. Работаем над ошибками, чтобы их не повторять. Главное сделать правильные выводы.

Трудно сравнивать Динамо в играх с Брюгге с Александром Хацкевичем и с командой, которая будет играть против бельгийцев сейчас. Думаю, на этот раз мы сыграем по-другому. Тренерский штаб изучит все сильные и слабые стороны соперника и мы достойно сыграем с бельгийцами", – сказал Караваев в комментарии Meta-ratings.

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