– Для многих херсонцев ваше поведение было примером. А кто являлся примером для вас?

– Не примером, но настоящими героями для меня были несколько десятков наших ребят, погибших в первые дни войны, защищая Херсон. В Сиреневом парке погибли несколько десятков украинских воинов. Это жутковатая история для всех херсонцев. Вечная слава нашим ребятам! И большой позор тем, кто отвечал за оборону нашего города и не смог это организовать.

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– Во время оккупации россияне очень хотели перевести систему финансовых расчетов с гривен на рубли. Им это удалось?

– Нет. Помню, как у нас на базаре кто-то попытался рассчитываться рублями. Наши херсонские продавщицы ответили: "Иди ты нах*р со своими рублями! С нами рассчитывайся гривнами!". Как-то у банкомата кто-то из коллаборантов начал рассказывать очереди, мол, зачем вы снимаете гривню. Так вся очередь дружески послала его вслед за русским кораблем.

Знаете, как российские полицейские во время оккупации патрулировали город? Их участок – четырехугольник по километру в каждую сторону. Так они перед поворотом очень медленно ехали, затем набирали скорость 120 км в час, перед следующим поворотом снова очень медленно. Несмотря на свои военные ресурсы, боялись засад от местного сопротивления. Даже коллаборанты, которые сначала были за Россию, в августе, когда ВСУ захватили инициативу, снова заговорили по-другому, чуть ли не в украинских патриотов превратились.

– С коллаборантами разберется СБУ. А какие у вас планы?

– Никуда из Херсона не уеду. Ждем, когда проведут энергетику в город, будем налаживать жизнь здесь. И продолжаем верить в ВСУ, ведь ребятам еще нужно освободить остальную часть наших оккупированных территорий, – цитирует отца динамовца Чемпіон .

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