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Караваев стал лучшим игроком Зари в марте

11:25 3 Читати українською
Караваев стал лучшим игроком Зари в марте
Александр Караваев / УПЛ

Полузащитник Зари Александр Караваев стал лучшим игроком команды в прошлом месяце.

Заря на своем официальном сайте сообщила, что Александр Караваев стал лучшим игроком команды в марте.

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Лучшего футболиста луганчане определяли с помощью голосования среди болельщиков. На 2 строчке находится Дмитрий Литвин, 3 – Артем Громов.

3 апреля Заря дома в рамках 1 тура верхней шестерки будет дома принимать киевское Динамо.

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