"После сборной хотелось отдохнуть – и Мистер предоставил нам эту возможность. 10 дней отпуска – это как раз такой период, за который ты не успеешь растерять физические кондиции. Но главное было перезагрузиться эмоционально, развеяться, побыть с семьей. Полностью сфокусироваться на отдыхе и забыть о футболе на эти 10 дней.

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После нашего приезда в команду Мистер сразу же сказал, что после двухмесячного пребывания в сборной, где другие требования, нужно перестраиваться на работу в клубе. Тренировочные сборы и контрольные игры – это то, что нам нужно. Уверен, что времени хватит, чтобы перестроиться. В команде остались те же требования, что и были. Главное – их вспомнить и выполнять. Поэтому переключились быстро.

В сборной у нас шла подготовка к официальным играм. В первую неделю там была функциональная подготовка, но когда начались матчи, мы работали уже в облегченном режиме и готовились к играм. А в Динамо все сборы – для функциональной подготовки, мы даже игры проводим под нагрузками. Поэтому здесь на сборах, конечно же, тяжелее.

Учитывая то, что отпуск был коротким, мы быстрее наберем физическую форму. Не ощущается сильного физического опустошения, когда у тебя нет силы и ты начинаешь с нуля. Конечно, есть мышечная усталость, ведь это сьоры и мы работаем под нагрузками. Но уверен, что через неделю будем готовы уже на сто процентов", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, сегодня подопечные Луческу проведут очередной спарринг – соперником "бело-синих" будет испанский Атлетик. Начало встречи в 16:00.

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