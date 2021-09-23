"Считаю, Шахтер переиграл нас полностью. Да, у нас были моменты, но очень хорошо, дисциплинированно сыграл соперник. Мы не сыграли так, как хотели и могли. Поэтому такой счет.

Шахтер – Динамо – 3:0 – видео голов и обзор матча

Такое впечатление, что наш тренер до матча знает все. Все что он говорит перед встречей – то и происходит почти в каждом матче. Он говорил, что соперник будет супермотивирован, потому что в прошлом году мы выиграли все трофеи. Теперь они будут настроены, чтобы отобрать этот Кубок. Шахтер показал, что у них была очень большая мотивация. Они хотели победить. Мы тоже хотели выиграть. Не говорю, что мы опустили руки, но не сыграли в тот футбол, в который умеем, и, наверное, не выполнили до конца установку тренера.

Если проанализировать отрезок до пропущенного мяча, считаю, у нас было больше моментов, но мы их не реализовали. Была игра, как говорится, до гола. Они гол забили, наверное, это надломило нас. Уже было трудно изменить этот ход. Но во втором тайме могли выйти более заряженными, более мотивированными, переломать ход – но не удалось.

В игре Шахтера есть несколько изменений. Кое в чем они стали по-другому играть. Крайние защитники уже не открываются как можно шире, а идут в центр, путая линию защиты. Хотя Мистер и это разобрал. Мы должны были встречать их агрессивнее, когда они переходили в нашу зону обороны на нашей половине поля, но у нас не получилось", – сказал Караваев в эфире "Футбол 1".

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