Караваев: Сегодня сыграло много футболистов, у которых даже по 5-10 игр нет за сборную

Игрок сборной Украины Александр Караваев прокомментировал матч против сборной Турции и свою капитанскую повязку.

"Это положительный результат. Есть много поводов для размышлений, 2 игры сыграли, много экспериментировали. Сегодня сыграло много игроков, у которых даже по 5-10 игр нет за сборную. Считаю, что очень хорошо провели игру. Реализация, конечно, хромает, но будем работать над этим.

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Почему не смогли забить? Возможно, не было подсознательного напряжения матча, думали о том, что это неофициальный матч. Хотя Шевченко перед игрой говорил, что у нас нет товарищеских игр. Мы играли на победу, многое получалось, мы не отходили от наших принципов игры, поэтому работаем дальше.

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Мое капитанство? Это такая гордость, что аж мурашки по коже бегут, словами не передать. Был очень удивлен тем, что Коноплянка отдал мне капитанскую повязку, но это придало мне уверенности. Очень большая честь для меня", – сказал Александр Караваев в эфире телеканала "Футбол 2".