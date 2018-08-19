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Караваев: Считаю, что Лейпциг сильнее Браги

14:15 33 Читати українською
Караваев: Считаю, что Лейпциг сильнее Браги
Александр Караваев / Фото matchday.ua

Хавбек Зари Александр Караваев поделился своим мнением относительно уровня Лейпцига и рассказал о плотном графике.

"Не умаляя заслуг Браги, Лейпциг считаю сильнее. Попасть из немецкой Бундеслиги в Лигу Европы дорого стоит. Но пока об этом соперничестве мы не думаем, поскольку впереди поединок чемпионата против Олимпика.

С турнирной точки зрения этот матч очень важен, ведь победа позволит Заре закрепиться в верхней части турнирной таблицы. Да, после Браги будет непросто, но мы не жалуемся, поскольку знали, на что идем.

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Позже еще начнется розыгрыш Кубка Украины. Но если команда ставит перед собой высокие цели, то должна быть ко всему готов. Итог мы увидим в конце сезона. Но верю, что у Зари все будет хорошо", – передает слова Караваева Zbirna.com.

Лига ЕвропыКвалиф раунд, плей-офф, первые матчи

Заря - РБ Лейпциг: Четверг 23 августа 2018

Заря
до матча
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4
час
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51
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РБ Лейпциг
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Александр Караваев Александр Караваев Заря Заря Лига Европы Заря - РБ Лейпциг
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