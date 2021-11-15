"Трудно сказать, есть две стороны медали. Они могут быть как немотивированными, расслабленными, играть в свой футбол, и у них все будет получаться. С другой стороны, могут выйти те, кто мало играет, чтобы проявить себя, потому что этот матч больше ничего не решает.

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Могут как хорошо сыграть, так и плохо. Нам нужно показать свою игру, чтобы не отталкиваться от соперника, и тогда все у нас получится. Если мы покажем и приготовим свой футбол, им будет тяжело.

У нас все получится, если мы будем заряжены, мотивированы и будем играть друг за друга. Тогда все будет хорошо", – сказал Караваев в комментарии пресс-службе УАФ.

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