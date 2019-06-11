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Караваев: Сборная Украины выполнила ту задачу, которую хотела

00:58 10 Читати українською
Караваев: Сборная Украины выполнила ту задачу, которую хотела
Александр Караваев / фото из соцсетей

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу "сине-желтых" над Люксембургом (1:0) в матче 4-го тура отбора на Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Выполнили ту задачу, которую хотели, – 6 очков в двух матчах. Также не отходили от своих целей и структуры игры. Сегодня соперник закрывался и не давал нам особо нечего сделать. Если бы мы забили второй мяч, не было бы так трудно в конце.

Украина – Люксембург – видео гола Яремчука

Много матчей, когда соперники ниже нас по статусу, но настраиваются на такие игры, как на последние, и показывают хороший футбол. Люксембург организовано играл в обороне и выходил в контратаки, но мы сыграли на ноль. Все молодцы.

Трудно играть два матча подряд одним составом. Сегодня было заметно, что не было той динамики, которая была в первой игре. Не было тех скоростей. Непросто играть с таким темпом на таком уровне. Пытались сбивать темп, чтобы контролировать игру", – сказал Краваев.

Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука

Источник: Футбол 24
blog_ava
Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора к Евро-2020
10 июня
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Сборная Украины Александр Караваев Александр Караваев Украина Украина Евро-2020 Украина - Люксембург
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