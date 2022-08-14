"Одна из самых больших мечтаний – сыграть матч Лиги чемпионов в мирном Киеве? Конечно, это самая главная мечта, чтобы здесь, находясь за границей, однажды утром мы проснулись и увидели в новостях, что мы выиграли войну и в нашей стране наступил мир.

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Чтобы мы начали восстанавливать все, восстанавливать и радоваться тому, что у нас есть. И когда на видео наших военных на передовой видишь их боевое настроение, их улыбки, то и у самого появляется вера, что все будет хорошо. Низкий им поклон", – поделился Караваев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, продолжается уже 172-й день полномасштабной войны, которую россияне развязали против Украины. Захватнические планы рашистов идут на нет, поскольку ВСУ планомерно уничтожают их склады с боеприпасами и позиции на оккупированных территориях.

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