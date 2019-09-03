Караваев: С Литвой необходимо выложиться на все сто

Защитник киевского Динамо Александр Караваев поделился впечатлениями перед очередным матчем сборной Украины.

– Какое настроение сейчас в сборной?

– Прекрасное. Всех давно не видел. Со всеми хочется пообщаться, особенно с теми, кто играет за рубежом. Первый день – можно сказать, ознакомительный после перерыва. Поэтому настроение супер.

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– Сборная Украины на первом месте в группе...

– Перед этим мы постоянно играли сдвоенные матчи. Второй всегда выходил тяжелым, потому что отдавали много сил. Сейчас вторая игра товарищеская, поэтому с Литвой можно будет выложиться на все сто. Мы понимаем, чего хотим и какова наша цель. В мыслях только одно: набрать три очка и двигаться дальше.

– Искусственное поле в Литве это проблема?

– Конечно, там совсем другой отскок мяча, и ходит мяч по-другому. Но мы профессионалы и должны быть готовы ко всему. Оправданием "синтетика" быть не может. Мы давно знаем, что этот матч будет на синтетическом поле, поэтому будем готовиться. Будет несколько тренировок на таком покрытии, думаю, успеем приспособиться, и не возникнет никаких проблем.

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– Ожидали перед стартом отбора, что Украина будет на первом месте, выше Португалии?

– Как показывает практика последних крупных турниров, гранды не всегда из групп выходят. Для нас это мотивация. На чемпионов Европы мы, конечно, настраивались по-особенному. Мы не всегда выигрываем, но всегда прилагаем максимум усилий для победы, – рассказал Караваев порталу FootballHub.

Напомним, сборная Украины 7 сентября в Вильнюсе проведет матч отбора к Евро-2020 против команды Литвы, а через 3 дня сыграет товарищеский матч против Нигерии. Эта встреча состоится в Днепре.