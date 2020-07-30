Караваев рассказал, сколько игрокам Динамо нужно времени для возвращения в форму

"После завершения сезона прошло всего 10 дней, не сказал бы, что растеряли физические кондиции, этого времени недостаточно для этого. Поэтому осталось немного прийти в себя, на это уйдет примерно несколько дней, и все будет хорошо.

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Успел отдохнуть? Да, 10 дней достаточно – то, что надо, чтобы побыть с родными, родителями, друзьями, близкими и с новыми силами готовиться к предстоящему сезону. Вроде 10 дней кажется мало, так как раньше было больше. Но скажу, что этого вполне достаточно, и не много и не мало.

Сегодня вечером сбор на базе и будет тренировка. Вся команда познакомится с новым главным тренером", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

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