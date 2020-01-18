Караваев рассказал о задачах Динамо на тренировочных сборах

Полузащитник Динамо Александр Караваев поделился впечатлениями от начала тренировочных сборов в Турции.

"Хорошие нагрузки. Еще в Киеве провели беговую работу, здесь мы ее тоже продолжаем, работаем с мячами. Мы развиваем скоростную и общую выносливость, чтобы выдерживать ритм игры. Это то, что нам нужно, мы закладываем фундамент. Мы много бегаем, плюс, работаем с мячом.

Евтушенко назвал главную цель Динамо на тренировочном сборе

Конечно, все футболисты всегда говорят, что это сборы, так как проходят первые тренировки и очень тяжелые, много бега, черновой работы. Но за месяц мы наберем нужные кондиции и физически будем готовы без проблем играть весь матч и даже больше. Но нужно немного потерпеть, от этого никуда не деться. Мы выполняем то, что от нас требуют. Можно сказать, что терпимо там, где трудно.

В принципе, на собрании во всех командах, где я был, примерно одни и те же задачи, просто у каждого тренера свое видение футбола. В начале сборов кто-то меньше, кто-то больше бегает. Беговая работа – необходимая часть, которая закладывает фундамент выносливости. А тактические упражнения, требования в игре, конечно же, у каждого тренера разные, поскольку каждый тренер по-своему видит игру.

Не хочется вспоминать такие негативные моменты, как поражение от Мальме в Лиге Европы, но они есть в футболе и в нашей жизни. Нужно пережить, проанализировать, постараться взять лучшее и двигаться дальше. Ведь если зацикливаться на своих старых ошибках, то прогресса не будет, а будет только хуже. Нужно выходить на поле и доказывать свой класс победами", – поделился Караваев в интервью официальному сайту Динамо.

"Тему Динамо ми не підіймали ні разу": помічник Романа Григорчука – про Астану, комплімент Сульшера і зарубу з Лідсом