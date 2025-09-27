– Андрей Ярмоленко сказал, что это будет его последний сезон. Какими ты видишь сроки завершения своей карьеры? Мы понимаем, что перед этим сезоном ты переподписал контракт, если я не ошибаюсь, по схеме 1+1.

– Пока буду чувствовать силы. Я в себе чувствую силы, по крайней мере я так считаю, что 4-5 лет еще смогу играть – так хочу. Понимаю свой организм, свое отношение, что выдерживаю этот темп. Когда буду понимать, что я не приношу пользу, не выдерживаю темп игры – тогда, конечно, надо будет заканчивать.

– Какие-то планы после завершения карьеры уже есть? Или еще не думал об этом вообще?

– Много мыслей, потому что, конечно, хочется, скорее всего, остаться в футболе. Футбол – это моя жизнь, он все мне дал. Хочется также что-то дать футболу.

Пять лет назад думал, что стопроцентно буду тренером. А потом с каждым годом это желание... Скорее не желание, а просто более осознанно думал, что это тяжело. Нужно понимать, что как футболист ты отвечаешь за себя, а также за командную игру, но это все равно зависит от тебя самого.

А когда ты тренер – ты отвечаешь за все: за игру команды, за каждого игрока, как надо с ними общаться. А особенно с теми, кто не играет. Это очень трудно. К таким игрокам надо найти подход. Как на моем примере, когда ко мне Луческу тогда нашел подход, какие он мне сказал слова, чтобы правильно направить меня.

Обычно многие футболисты, которых посадили на скамейку, когда они не играют или не получают шансов, закрываются в себе, могут не показывать себя. И это минус как для команды, так и для футболиста. То есть нужно действительно быть психологом, чтобы уметь донести свое мнение до каждого, – сказал Караваев в интервью YouTube-каналу On-side

К слову, в текущем сезоне Александр Караваев провел 8 матчей за Динамо, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Контракт 33-летнего защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

