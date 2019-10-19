Караваев рассказал, как на него влияет конкуренция в Динамо

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Караваев откровенно ответил на вопросы болельщиков во время встречи, организованной фан-клубом киевского клуба.

"Конкуренция в составе Динамо на меня влияет очень положительно. Когда у тебя есть конкуренция – ты прогрессируешь. А в таких больших клубах, как Динамо, должна быть конкуренция. И когда она есть, то ты чувствуешь, что каждый игрок растет, ведь хочет играть. Он конкурирует за место в основе и выкладывается на каждой тренировке. Поэтому да, я люблю конкуренцию, ведь без нее не смог бы расти как футболист", – передает слова Караваева на встрече с болельщиками Dynamomania.

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Напомним, Караваев летом перешел в киевское Динамо из луганской Зари. Соглашение с игроком сборной Украины рассчитано на 4 года. По неофициальной информации, трансфер обошелся киевлянам в 1,25 млн евро. Кроме того, в обратном направлении перебрался Богдан Михайличенко, который стал полноправным игроком луганчан.

27-летний Караваев является воспитанником Шахтера, однако не провел за основную команду "горняков" ни одного поединка. На правах аренды выступал за Севастополь, Зарю и Фенербахче (во второй половине сезоне 2016/17). Летом 2017 года луганчане выкупили игрока сборной Украины у Шахтера и подписали с ним трехлетний контракт.

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