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Караваев рассказал, что станет главной мотивацией Динамо в матче против Зари

10 июня 23:55 10 Читати українською
Караваев рассказал, что станет главной мотивацией Динамо в матче против Зари
Александр Караваев / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Караваев поделился ожиданиями от матча против Зари в рамках 26-го тура УПЛ.

 

"Эта команда для меня не чужая, ведь я провел почти пять лет, выступая за Зарю. Хорошо знаю структуру команды и клуба. Ожидаю очень зрелищной игры, хоть она и пройдет без болельщиков. Напряжение будет сумасшедшим, ведь все прекрасно понимают, насколько важна это игра. Хотя у нас все игры важны, но ближайшая – наверное, самая важная. Поэтому настрой будет максимальным.

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Я не настраиваюсь на этот матч как на особенный. Конечно, нельзя забывать то, что было в моей карьере, я долгое время выступал за этот клуб. Но сейчас я игрок Динамо, все мои мысли только о Динамо. Поэтому это очередной соперник, на игру с которым я настраиваюсь так же, как и другие ребята.

Мы, прежде всего, смотрим на свою игру, как ее улучшить, чтобы по игре превзойти соперника и затем уже смотреть на все другие показатели. Будем исправлять ситуацию, которую мы сами и допустили. Настраиваемся только на победу", – цитирует Караваева пресс-служба Динамо.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Заря - Динамо Киев
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