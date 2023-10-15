"За несколько минут до игры главный тренер Сергей Станиславович дал короткую речь на украинском языке. Он сказал, что мы украинцы и должны показать наш характер и боевой дух – то, что показывают наши воины.

Караваев оценил свой гол в ворота Северной Македонии: "Хотел отдать передачу, но видел, что Яремчук не успевает"

Относительно игры... Я видел, как ребята отдавались на полную и даже больше и очень хорошо сыграли именно в обороне, потому что не дали сопернику ничего сделать. В атаке у нас были моменты, мы создавали, но не получилось забить многие из них. Но все завершилось так, как должно было завершиться.

История циклична, потому что 8 лет назад я дебютировал за сборную именно в матче с этой командой. Тогда я также вышел на замену на 86-й или 87-й минуте и через три минуты мы забили гол – отличился Артем Кравец. Прошло 8 лет – такая же ситуация, такой же счет, но уже я забиваю. Это очень важно для всех нас, очень важная победа.

Когда я выходил, то тренер подчеркивал, что надо помочь в обороне, потому что игроки атаки "наелись": и в нападении, и в обороне помогали, много моментов создали. Но надо было освежить игру именно в обороне, потому что соперник атаковал всеми силами", – сказал Караваев в комментарии Суспільне Спорт.

Напомним, сборная Украины после победы над Северной Македонией набрала 10 очков и занимает в турнирной таблице группы С третью строчку. Италия с таким с количеством баллов вторая. Лидирует Англия с 13-ю пунктами.

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