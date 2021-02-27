Караваев раскрыл реакцию игроков Динамо на Вильярреал и вспомнил противостояния со сборной Испании
Хавбек Динамо Александр Караваев с нетерпением ждет матчей против Вильярреала в 1/8 финала Лиги Европы.
"Положительно отреагировали, там все хорошие соперники. Вильярреал будем уже ближе к матчам разбирать. Испанские команды всегда хорошие. Особенно славятся игрой в пас, контролем мяча.
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Недавно играли со сборной Испании (0:4, 1:0), понимали, что это такое. Стадия из двух матчей – дома и на выезде. Уверен, что тренерский штаб нам подробно расскажет, как играть против этой команды, все сильные и слабые стороны, что нужно сделать. Мы хорошо подготовимся", – заверил Караваев в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, Динамо будет принимать Вильярреал 11 марта, а ответный матч состоится 18 марта. На стадии 1/16 финала ЛЕ киевляне одолели Брюгге, а "Желтая субмарина" выбила Зальцбург.
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