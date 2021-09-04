Представитель Динамо подвергся сокрушительной критике за "причастность" к обоим пропущенным голам.

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"Мы – профессионалы. Сразу после той игры сели в раздевалке, поговорили. Тренер сказал, что нужно уже переключаться на следующий матч, потому что очень мало времени, плюс долгий перелет. И уже с того дня мы готовились к сборной Франции", – рассказал Караваев в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, поединок между сборными Украины и Франции состоится уже сегодня, 4 сентября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 21:45. После четырех туров квалификации ЧМ-2022 Украина расположилась на второй строчке группы D, набрав 4 очка. Франция с 8 пунктами идет первой.

Україна – Франція: анонс матчу відбору ЧС-2022