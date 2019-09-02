toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Караваев прокомментировал трансфер Коноплянки в Шахтер

20:16 487 Читати українською
Караваев прокомментировал трансфер Коноплянки в Шахтер
Коноплянка – игрок Шахтера. Караваев верит в перспективы Евгения

Хавбек киевского Динамо Александр Караваев на открытой тренировке сборной Украины оценил сенсационный переход Евгения Коноплянки в донецкий Шахтер.

"Пойдет ли сборной на пользу трансфер Коноплянки в Шахтер? Конечно, пойдет. Я уверен, что он составит конкуренцию в команде, будет иметь постоянную игровую практику.

Коноплянка официально перешел в Шахтер

Это будет и для него плюс, тем более, ему не потребуется адаптация. Он в своей стране, языкового барьера не будет. Я уверен, что у него все получится", – рассказал Караваев в эфире FootballHub.

Напомним, сегодня, 2 сентября 2019 Коноплянка вернулся в УПЛ, где начинал свою карьеру еще за Днепр. Этим летом Евгений не смог договориться о трансфере в Бешикташ. Коно также сватали в Рому и Сампдорию. Еще накануне украинец был близок к тому, чтобы остаться в Шальке.

blog_ava
Шевчук объяснил, почему Ахметов был недоволен работой Фонсеки
17:10
1213
Теги
Главное Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Трансферы Трансферы чемпионата Украины Александр Караваев Александр Караваев Динамо Киев Динамо Киев Сборная Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
19
час
:
55
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук