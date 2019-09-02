Караваев прокомментировал трансфер Коноплянки в Шахтер

Хавбек киевского Динамо Александр Караваев на открытой тренировке сборной Украины оценил сенсационный переход Евгения Коноплянки в донецкий Шахтер.

"Пойдет ли сборной на пользу трансфер Коноплянки в Шахтер? Конечно, пойдет. Я уверен, что он составит конкуренцию в команде, будет иметь постоянную игровую практику.

Коноплянка официально перешел в Шахтер

Это будет и для него плюс, тем более, ему не потребуется адаптация. Он в своей стране, языкового барьера не будет. Я уверен, что у него все получится", – рассказал Караваев в эфире FootballHub.

Напомним, сегодня, 2 сентября 2019 Коноплянка вернулся в УПЛ, где начинал свою карьеру еще за Днепр. Этим летом Евгений не смог договориться о трансфере в Бешикташ. Коно также сватали в Рому и Сампдорию. Еще накануне украинец был близок к тому, чтобы остаться в Шальке.