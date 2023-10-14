Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал, как ему удалось забить шедевр в матче против сборной Северной Македонии (2:0).

"Хотел отдать передачу, но видел, что Яремчук еще не успевает.

Украина – Северная Македония – 2:0 – видео голов и обзор матча с шедевром Караваева

И увидел, что вратарь делает шаг влево. Думаю: "Ну пробью по воротам". Так получилось, что забил", – сказал защитник на послематчевой пресс-конференции на Мегого.

Сборная Украины победила Северную Македонию в седьмом туре отбора к Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва находятся на второй строчке в своей группе, имея 10 баллов.

Стоит напомнить, что защитник Александр Караваев 8 лет назад дебютировал за национальную команду именно в матче против македонцев.

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