Защитник "бело-синих" Александр Караваев рассказал, в футболке какой команды хотел когда-то выйти на футбольное поле.

"Я с детства болел за Барселону. Конечно, это была детская мечта.

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Сейчас об этом не думаю, потому что я играю в Динамо и здесь меня все устраивает", – сказал Караваев в комментарии Fantastic Football.

Напомним, в текущем сезоне Александр провел за Динамо 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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