Защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал об адаптации команды в Бухарест, где национальная команда будет базироваться во время Евро-2020.

"Газон на нашей тренировочной базе в Бухаресте – в отличном состоянии. Такой выдающийся, компактный стадион. Все что нужно для того, чтобы хорошо и качественно подготовиться к матчам – есть.

Сборная Украины приняла гостя во время тренировки – Шевченко не удержался от разговора

Быстро долетели до Румынии, почти сразу поехали в отель отдыхать. Нам дали время восстановиться после переезда. Уже была небольшая теория, потихоньку разбираем соперника и готовимся к ближайшему матчу. Все мысли уже о предстоящей игре.

Есть легкое волнение, потому что уже скоро официальные игры. Чувствуется ответственность, хочется, чтобы вся команда себя проявила и показала максимум своих возможностей", – поделился Караваев в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Напомним, на протяжении группового этапа Евро-2020 сборная Украины будет базироваться в Бухаресте, однако турнир начнет в Амстердаме матчем против Нидерландов (13 июня).

Євро-2020: приземлена збірна України, конкуренти сяють іменами, але не грою, темна конячка з Балкан – прев'ю групи C