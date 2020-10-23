"Когда впервые сыграл на позиции правого защитника? Первый раз в молодежной сборной в 15 или 16 лет попытался Александр Головко. Против сборной Германии мы тогда играли. Тогда Гетце играл, точно помню. Мы 0:3 им "сгорели", я еще в свои ворота забил. Такой "удачный" был дебют защитника.

Караваев оценил жесткое обращение Шевченко к Миколенко

Явный момент был, когда Луческу взял на сборы с Шахтером. Он меня тоже тогда поставил и приводил пример, что Срна, когда начинал карьеру в Шахтере, то тоже был полузащитником. Дарио хотел играть в полузащите, а Луческу объяснял и говорил ему играть защитника, и будет все супер.

Как оказалось, Луческу был прав. Глобальное внедрение в крайнего защитника произошло при Андрее Шевченко. Он открыто в беседе сказал, что среди правых полузащитников безумная конкуренция", – отметил Караваев в комментарии FootballHub.

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