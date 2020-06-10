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Караваев признался, что регулярное тестирование на коронавирус вызывает дискомфорт

20:13 27 Читати українською
Караваев признался, что регулярное тестирование на коронавирус вызывает дискомфорт
Александр Караваев / фото: ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал, как игроки столичного клуба проходят тесты на COVID-19.

"На самом деле, ощущение, что это длительная процедура, возникает из-за того, что тесты сдают по очереди много людей – вся команда, тренеры, персонал. А у одного человека процедура прохождения теста занимает не более минут пять.

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Все просто – записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей. Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь, потому что эта пробирка задвигается достаточно глубоко в горло. Но, в принципе, ничего сложного.

Не скрою, определенный дискомфорт все это вызывает, ведь это необычная жизни, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не потому, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех. И правила карантина нужно соблюдать так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся придерживаться всех ограничений", – цитирует Караваева пресс-служба Динамо.

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Теги
коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев
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