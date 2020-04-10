Караваев признался, что не прошел просмотр в Шахтере

Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал, что его первая попытка оказаться в Шахтере завершилась фиаско.

"В детские годы я приехал в академию, и меня не взяли в Шахтер. И все – я уехал в Херсон. Не знал, что будет дальше.

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Но потом через месяц или два мне позвонили и сказали: "Приезжайте. Нам нужен игрок". Я приехал и уже потом воспользовался шансом, и шел по лестнице: и Вторую, и Первую лиги – все прошел", – сказал Караваев для Youtube-канала УАФ.

Напомним, Александр так и не смог закрепиться в главной команде Шахтера и в основном находился в арендах. Летом защитник сборной Украины присоединился к Динамо, перейдя из Зари.

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