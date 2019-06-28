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Караваев попрощался с Зарей

11:51 44 Читати українською
Караваев попрощался с Зарей
Александр Караваев (посредине) / ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Александр Караваев выразил благодарность луганской Заре.

"Я очень благодарен Заре за те годы, которые мне довелось играть в составе луганчан. Здесь я состоялся как игрок. С теплотой в сердце я буду вспоминать всех.

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Заря останется близкой командой для меня, и я обязательно буду следить за ее играми. Желаю команде только процветания и успехов", – цитирует Караваева официальный сайт Зари.

Напомним, защитник официально перебрался в киевское Динамо, которое, по неофициальным данным, заплатило "черно-белым" 1,25 млн евро.

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Александр Караваев Александр Караваев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря
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