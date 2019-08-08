Караваев похвастался новыми эксклюзивными бутсами

Хавбек Динамо Александр Караваев показал свои новые бутсы от Adidas.

Александр Караваев в своем Instagram опубликовал эксклюзивные бутсы Adidas Nemezis, в которых в дальнейшем будет помогать киевскому Динамо добиваться результата.

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На обуви присутствуют изображения птиц, которые специально для хавбека киевлян сделала фирма Angelov Custom.

Также эксклюзивные бутсы получили Николай Шапаренко, Денис Попов, Виталий Миколенко и Георгий Цитаишвили.

В первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо на выезде уступило Брюгге (0:1).

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