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Караваев похвастался новыми эксклюзивными бутсами

19:23 94 Читати українською
Караваев похвастался новыми эксклюзивными бутсами
Александр Караваев / ФК Динамо Киев

Хавбек Динамо Александр Караваев показал свои новые бутсы от Adidas.

Александр Караваев в своем Instagram опубликовал эксклюзивные бутсы Adidas Nemezis, в которых в дальнейшем будет помогать киевскому Динамо добиваться результата.

Караваев извинился перед партнерами и фанатами Динамо за пенальти в игре против Брюгге

На обуви присутствуют изображения птиц, которые специально для хавбека киевлян сделала фирма Angelov Custom.

Также эксклюзивные бутсы получили Николай Шапаренко, Денис Попов, Виталий Миколенко и Георгий Цитаишвили.

В первом матче 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо на выезде уступило Брюгге (0:1).

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