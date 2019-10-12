Караваев рассказал, чем Динамо отличается от других команд

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Караваев рассказал о переходе из луганской Зари в состав киевлян и указал на различия между двумя коллективами.

Я понимаю, что пришел в клуб, где ставятся только максимальные задачи: бороться за все трофеи, выигрывать во всех матчах. В моей карьере нет серьезных наград, поэтому переход в Динамо – серьезный шаг.

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На меня повлияло желание тренерского штаба и руководства клуба видеть меня в команде. Динамо было очень активным и настойчивым, поэтому переход в киевский клуб меня заинтересовал. Недолго думал, сразу согласился на предложение. С адаптацией также не было никаких проблем. Многих ребят я знаю по сборной Украины. С иностранцами знаком, ведь мы неоднократно встречались на поле. Поэтому, когда прибыл в команду, все друг друга знали. Остается теперь постоянно играть, чтобы наладить взаимопонимание на поле.

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Чем отличается Динамо от других моих команд? В Динамо качество на первом месте. Большое количество игроков высокого уровня, дисциплина, ответственность. И, конечно, прекрасные условия для работы. Тренеры и президент Динамо – максималисты.

Чемпионство? Каждому человеку хочется того, что ему трудно достается. Заметно по динамовцам, что они очень хотят стать чемпионами. А у меня в активе лишь трофей Первой лиги Украины. Жажда к чемпионству поможет нам добиться успеха", – рассказал Караваев пресс-службе ФК Динамо Киев.

После десяти сыгранных матчей в УПЛ Динамо делит второе место с черниговской Десной, имея в своем активе 20 пунктов и отстает от лидирующего Шахтера на десять очков.

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