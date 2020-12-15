"Соперник нам хорошо знаком, но это не может быть плюсом или минусом как для нас, так и для Брюгге. Очевидно, что обе команды будут искать новые подходы и нет смысла уделять тем матчам ключевое внимание при подготовке.

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Мы прекрасно знаем, на что способен соперник и уважаем его достижения. Брюгге уверенно выиграл местный чемпионат, очень достойно боролся в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, проявил характер против Лацио в последнем матче и мог выйти из группы.

Ключевые игроки Брюгге в центре поля, Вормер и Ванакен, остались в команде, поэтому мы понимаем, с кем придется иметь дело. У соперника хорошая оборона, в национальном чемпионате они мало пропускают. Насколько я знаю, в Лиге чемпионов бельгийцы использовали различные тактические схемы, в том числе и с тремя центральными защитниками.

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У соперника будет одно важное преимущество - это игровая практика. До первого матча с Брюгге мы проведем только одну встречу, а они сыграют не менее 8-ми поединков после возобновления чемпионата Бельгии. Но все эти проблемы можно решить, главное, чтобы мы подошли к матчам плей-офф Лиги Европы полностью подготовленными.

Хороший соперник, нас ждут непростые матчи, и это будет прекрасная проверка наших возможностей и амбиций. Команда настроена пройти в Лиге Европы как можно дальше, для этого у нас есть все предпосылки. Мы настроены на положительный результат, плюс остался должок за август 2019-му, что будет небольшой дополнительной мотивацией, - отметил Караваев в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет дома.

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