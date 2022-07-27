"Я был здесь (в Фенербахче, – прим.) пять лет назад. Хотя провел в Стамбуле непродолжительный период, но очень хороший.

"Фенербахче сделал много трансферов, а Динамо – ни одного": пресс-конференция Луческу перед матчем ЛЧ

Мне здесь все нравилось – красивый город, страстные болельщики. Всегда чувствовал поддержку, поэтому для меня этот период карьеры был приятным. Кроме того, это был мой первый переход в иностранный клуб за пределами Украины", – сказал Караваев на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Караваев выступал в составе турецкой команды в 2017 году на правах аренды из Шахтера. Ответный матч между турецкой и украинской командами состоится в среду, 27 июля. Начало встречи в 20:00.

Динамо – Фенербахче: Луческу обломал план Жезуша в матче ЛЧ – открытие и странные замены, а турки нашли сговор судей