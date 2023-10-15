"Как говорится, запоминается первое и последнее: когда мы выходили, какая была поддержка болельщиков на протяжении всего матча. Ну и последний гол, да. Получилось очень хорошо. Хочу еще раз повториться, что история реально циклична. 8 лет назад я в октябре, но 9 октября, дебютировал именно против этой команды. И также я выходил на замену на 86-й минуте при счете 1:0, и мы забили еще второй мяч. Тогда это был не я, а сейчас уже я. Очень приятно. Вся команда делала все, что говорил тренерский штаб.

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Главное, что сыграли очень хорошо в обороне. А в атаке все видели, что мы можем создавать много моментов. Нужна реализация. Главное, что при счете 1:0 все играли в ту игру, которая нам присуща и довели до конца еще одним забитым мячом. Конечно, хочется сразу реализовывать все моменты, чтобы была спокойная игра, но есть как есть. Главное – победа. Осталось еще 2 игры. Будем настраиваться еще лучше", – поделился Караваев в комментарии официальному YouTube-каналу УАФ.

Напомним, что Украина победила Северную Македонию (2:0), а одним из голов отметился именно Александр, который вышел на поле на 87 минуте.

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