"Будет приятно сыграть с такими грандами. Соперники, конечно, тяжелые, но приятно показать себя на уровне топ-команд, за которыми ты следишь с детства. Цель любого футболиста – сыграть на таком уровне против команд высшего эшелона.

Сабо спрогнозировал места Шахтера и Динамо в группах Лиги чемпионов

Ты всегда ставишь максимальные задачи. Хочется пройти в еврокубковую весну – будь-то Лига чемпионов или Лига Европы. Всегда хочется большего, но посмотрим, как будут складываться матчи в группе. От этого будем отталкиваться. Хорошо, что все так произошло. Значит так и должно было случиться. Барселона? Это клуб, за который болею с детства. У меня была футболка Ривалдо с десятым номером. Для меня это весьма символично.

Накануне жеребьевки мне позвонила жена и спросила, кого бы я хотел видеть среди соперников. Я сказал, что Барселону или Ювентус. Приезжаю домой, включаю телевизор и смотрю – Динамо в одной группе с Барселоной и Ювентусом. Луческу сказал, что нам попались топ-соперники. У нас матч с Зарей в чемпионате Украины и мы акцентируем внимание на этом. Разбираем луганчан и готовимся к поединку.

Можно ли закрыть Роналду? Да, Миколенко ставишь против него и все. Без проблем", – сказал Александр Караваев в эфире программы #залишайсязфутболом.

Напомним, Динамо попало в настоящий "квартет смерти" – в группе G "бело-синие" сыграют с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем.

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