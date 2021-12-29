"Знаю, что попал в четверку главных симулянтов по версии Степаненко. Я, наверное, в топ-1 там! Степаненко сам – не симулянт, но умеет красиво играть. Если на нем фолят, он тоже показывает, как ему больно. Может даже сильно покричать.

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Но когда он идет в борьбу, все знают, что Степаненко – сильный, жесткий. Как тот же Сидорчук. Они крепкие ребята, которые ноги не уберут и всегда пойдут в борьбу. Нет такого, что они где-то избегают этого всего. Но когда против Степаненко фолят, он где-то "подыгрывает". Не скажут, что он симулянт, но это опыт", – заявил Караваев в интервью SportArenaTV.

Напомним, Динамо и Шахтер успели провести два матча в текущем сезоне. Киевляне выиграли 3:1 в битве за Суперкубок, но "горняки" взяли реванш (3:0) в рамках 9 тура УПЛ.

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