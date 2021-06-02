Несмотря на напряженный график подопечных Андрея Шевченко, они находят время для празднования памятных дат.

2 июня защитнику Динамо и сборной Украины Александр Караваев исполнилось 29.

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За ужином в лагере сборной Украины одному из ключевых игроков команды вручили праздничный торт, а также Александру посвятили специально аранжированную песню, в которой было обыграно его прозвище – Кара, сообщает сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины встретится с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня), после чего "сине-желтые" отправятся на Евро-2020, который стартует 11 июня.

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