"На матч с Шахтером настраивались как на обычную игру. Когда Динамо играет с Шахтером особо настраиваться не нужно, потому что и так все понимают, какой это матч. Нам многое удавалось и в первом тайме, и во втором, но пропустили обидный гол.

Караваев: Об отставке Луческу узнали в раздевалке после матча

У нас было много моментов, но подвела реализация. Стоило пропустить один момент, как нам забили – это очень обидно. Мы вроде бы все делали компактно в обороне, так же как отрабатывали в первом тайме, но каким-то образом прошла разрезная передача, вбежал Александр Зубков и завершил тот эпизод, еще и между ног получилось. Еще раз скажу, что такие обстоятельства и ситуации очень досадные.

Мы каждый раз делаем разбор игр, вроде бы все правильно выполняем: и играем, и создаем моменты, но подводит реализация. А в обороне проскакивает какая-то ошибка – и мы пропускаем голы. Это, конечно, подрывает моральный дух, но не остается ничего другого, кроме того, чтобы работать дальше и делать выводы. Впереди еще много матчей, в них нужно не повторять ошибок и "подтягивать" реализацию.

Какие перспективы для Динамо в турнирной таблице после этого поражения? Мы всё понимаем, все игроки профессионалы, поэтому знают, что делать. Теперь будем готовиться к следующей игре, чтобы реабилитироваться и прервать темную полосу безвыигрышных матчей. У нас все для этого есть, нужно готовиться к следующим поединкам", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне после 13-ти туров идут в турнирной таблице УПЛ на седьмой строчке, набрав 16 очков.

"Бай-бай, Луческу!": чому Суркіс вже й не сподівався, а падіння Динамо продовжиться – холодне прощання з легендою