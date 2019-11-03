Караваев однозначно оценил перспективы Динамо в Лиге Европы

Полузащитник киевского Динамо Александр Караваев уверен, что "бело-синие" смогут с первого места в группе выйти в плей-офф Лиги Европы.

"В Динамо и Копенгагена равные шансы на первое место в группе? Да нет, у нас больше шансов. Уверен, что Динамо выйдет из группы с первого места", – сказал Караваев в эфире программы AUTO ГОЛ.

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Напомним, киевское Динамо и датский Копенгаген лидируют в группе В Лиги Европы. Обе команды имеют в своем активе 5 очков. Первый матч между ними завершился вничью – 1:1. Вторая игра состоится в четверг, 7 ноября, на стадионе Паркен в столице Дании.

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