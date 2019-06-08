toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
УКРАИНА - СЕРБИЯ КОЛУМБИЯ U-20 - УКРАИНА U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Караваев: Очень мотивировала речь Шевченко перед матчем с Сербией

08:26 82 Читати українською
Караваев: Очень мотивировала речь Шевченко перед матчем с Сербией
Александр Караваев / Соцсети

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Сербией в 3-квалификационном раунде квалификации к Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Речь, которую сказал перед матчем Шевченко в раздевалке, нас так завела. Я после игры просто получил удовольствие, безумно приятные эмоции.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Что говорил Шевченко? Давайте это останется между нами. Речь была очень сильная. Мы выполнили, что от нас требовали, это принесло свои плоды. У нас уже была небольшая ошибка после Португалии в матче с Люксембургом. Но к этой встрече будем еще больше готовиться, этот матч будет сложным.

Нас очень сильно мотивировала речь, я видел, как горели глаза у игроков на поле и на скамейке", – передает слова Александра Караваева Tribuna.com.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої

blog_ava
Украина – Сербия: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
00:38
2097
Теги
Украина - Сербия Украина Украина Евро-2020 Александр Караваев Александр Караваев Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал официально объявил о переходе Азара
    Іспанія — 7 июнь751 Реал официально объявил о переходе Азара
9
час
:
48
мин
Волынь
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук