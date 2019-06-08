Караваев: Очень мотивировала речь Шевченко перед матчем с Сербией

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал победу над Сербией в 3-квалификационном раунде квалификации к Евро-2020.

"Речь, которую сказал перед матчем Шевченко в раздевалке, нас так завела. Я после игры просто получил удовольствие, безумно приятные эмоции.

Украина – Сербия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Что говорил Шевченко? Давайте это останется между нами. Речь была очень сильная. Мы выполнили, что от нас требовали, это принесло свои плоды. У нас уже была небольшая ошибка после Португалии в матче с Люксембургом. Но к этой встрече будем еще больше готовиться, этот матч будет сложным.

Нас очень сильно мотивировала речь, я видел, как горели глаза у игроков на поле и на скамейке", – передает слова Александра Караваева Tribuna.com.

Україна – Сербія: найкращий матч в історії збірної, зрілість Циганкова, свобода для Коноплянки та два тіньові герої