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Караваев оценил уровень сборной Сербии

19:30 29 Читати українською
Караваев оценил уровень сборной Сербии
Александр Караваев / Фото АУФ

Защитник Александр Караваев готовится к непростому матчу в отборе на Евро-2020.

 

Игрок луганской Зари рассказал о сильных сторонах ближайшего соперника украинцев.

"Сербия – очень сильная сборная. Они здорово выступили в Лиге наций, ни одной игры не проиграли. По именам – там очень много известных игроков, выступающих в топ-лигах. Поэтому будет не менее сложно, чем с Португалией. Интересно сыграть против такого соперника .

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Смотрели сегодня первую теорию, как они атакуют. У них высокие игроки, особенно в атаке, цепляются за мяч. Будем искать противодействие, чтобы помешать им сыграть в свой футбол", – сказал Караваев в эфире Футбол1.

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Напомним, матч Украина – Сербия состоится 7 июня на Арене Львов.

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