Караваев оценил поведение молодых игроков Динамо на сборах

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о командной атмосфере на сборах в Турции.

"Молодые ребята волнуются, но постепенно вписываются в команду. Заметно, что они обладают хорошими физическими и футбольными качествами. Хорошо взаимодействуют со всей командой, ничего лишнего не говорят, прислушиваются, стараются выполнять все требования. Я доволен нашей молодежью.

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Атмосфера в коллективе замечательная. Все постоянно общаемся, можем в комнате вместе собраться, что-то обсудить или во что-то поиграть. Очень хорошая семейная ситуация в команде, это очень хорошо", – сказал Караваев в комментарии Футбольному формату.

Напомним, ближайший спарринг Динамо состоится 5 февраля, соперником киевлян станет Олимпия Любляна.

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