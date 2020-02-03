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Караваев оценил поведение молодых игроков Динамо на сборах

3 февраля 23:53 43 Читати українською
Караваев оценил поведение молодых игроков Динамо на сборах
Миколенко и Караваев / Сайт Динамо

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о командной атмосфере на сборах в Турции.

"Молодые ребята волнуются, но постепенно вписываются в команду. Заметно, что они обладают хорошими физическими и футбольными качествами. Хорошо взаимодействуют со всей командой, ничего лишнего не говорят, прислушиваются, стараются выполнять все требования. Я доволен нашей молодежью.

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Атмосфера в коллективе замечательная. Все постоянно общаемся, можем в комнате вместе собраться, что-то обсудить или во что-то поиграть. Очень хорошая семейная ситуация в команде, это очень хорошо", – сказал Караваев в комментарии Футбольному формату.

Напомним, ближайший спарринг Динамо состоится 5 февраля, соперником киевлян станет Олимпия Любляна.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Зимние сборы
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